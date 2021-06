Botucatu registra queda de 48% em novos casos de Covid na semana, diz boletim

Houve também em Botucatu queda no número de internados

Botucatu apresentou nesta semana uma sensível redução na taxa de transmissão do novo coronavírus, informou a Prefeitura na noite deste sábado, 12, em boletim. O Secretário de Saúde, André Spadaro, comentou a situação do município em comparação com a última semana.

O fechamento da chamada ‘semana epidemiológica’ aponta 515 novos casos em Botucatu, contra 988 da última semana. Trata-se de uma redução de 48% nos casos novos registrados após os testes feitos no município.

Os números apresentados hoje ficam abaixo dos que foram contabilizados nas últimas 5 semanas em Botucatu, segundo o boletim coronavírus.

A média semanal ainda é alta, mas há uma esperança de queda ainda mais acentuada nos próximos boletins. Vale lembrar que houve aumento significativo na testagem que a Saúde oferece, o que fez aumentar a estatística. A cidade aplicou aproximadamente 100 mil testes desde o início da pandemia.

Outro dado importante é que houve novamente diminuição no número de pessoas internadas. São quatro unidades em Botucatu que recebem os casos positivos para tratamento (HCFMB, PS Adulto, Hospital do Bairro e Unimed).

Hoje são 57 pessoas de Botucatu internadas em enfermaria ou UTI com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. Esse número chegou perto de 100 pacientes na entre maio e o início de junho no município.

Também houve uma redução de casos em quarentena, ou seja, que se recuperam em casa. Hoje o boletim aponta 582 pessoas, sendo que há duas semanas eram 900 registros.

Apesar dos números em queda, hoje infelizmente foram divulgados mais dois óbitos, de uma mulher com menos de 30 anos e um homem com pouco mais de 50 anos, de acordo com o boletim.

No quadro geral o município tem hoje os seguintes números:

Total de casos – 16.619

Óbitos – 255 (198 somente em 2021)

Recuperados – 15.225

Em quarentena – 582

Pacientes positivos internados – 57

Pacientes em – 29 (24 no HC e 5 na Unimed)

Ocupação de leitos UTI

A taxa de ocupação de leitos UTI em Botucatu também é observada com cuidado. O Hospital das Clínicas tem 115%, em um cenário onde recebe pacientes de toda a região e interior do estado.

Já na Unimed II a situação apresenta agora 60% de ocupação na Terapia Intensiva. Esse número oscilou durante a semana, chegando a 50%.

Veja o Boletim Coronavírus de hoje