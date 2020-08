Botucatu registra o 28º óbito por covid, diz Hospital das Clínicas

Números do Hospital das Clínicas atualizados nesta segunda-feira em Botucatu

Botucatu registrou nesta segunda-feira, dia 10, mais uma morte por covid-19. Trata-se de uma mulher, de 81 anos, que estava internada na UTI do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

O fato foi confirmado ao Acontece Botucatu pela Prefeitura. O caso deverá ser oficializado no boletim coronavírus do município e também do Hospital das Clínicas.

Esse é o 28º óbito do município desde o início da pandemia. A cidade tem até o momento 1412 casos positivos desde o início da pandemia.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.