Botucatu registra mais uma morte por covid-19, diz Hospital

Botucatu soma 34 mortes desde o início da pandemia

Botucatu registrou neste domingo, 06, mais uma morte por coronavírus. O fato foi confirmado ao Acontece Botucatu pela assessoria do Hospital Unimed.

Trata-de se uma mulher, na faixa do 60 anos, que estava internada na rede particular com diagnóstico de Covid-19. Ela tinha outros problema de saúde, disse o Hospital.

O fato também deve ser confirmado em boletim oficial da Prefeitura na noite de hoje. Desta forma Botucatu chega 34 mortes desde o início da pandemia.