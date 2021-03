Botucatu registra mais um óbito por Covid e total chega a 149, diz boletim

A Prefeitura de Botucatu atualizou na noite desta segunda-feira, 29, suas principais informações sobre a pandemia. O Secretário de Saúde, André Spadaro, divulgou mais um óbito no município, sendo ele:

–Mulher, 49 anos, moradora de Botucatu, que estava internada na UTI do HC

Desta forma Botucatu tem, segundo registros da Prefeitura, 149 óbitos. São 92 mortes somente em 2021 entre pacientes do HC e rede particular. Esse número nos primeiros três meses do ano supera o total de óbitos em todo o ano de 2020.

São 9905 casos desde o início da pandemia, com 9257 recuperados. Neste momento 442 moradores de Botucatu estão em quarentena e 75 pessoas do munícipio internadas.

A taxa de ocupação de leitos UTI continua alta. No HC são 100% e na Unimed 80 %, como explica o boletim abaixo.