Botucatu registra mais um óbito por covid e total chega a 107, diz Prefeitura em boletim

A Prefeitura de Botucatu atualizou na noite deste sábado, dia 07 suas principais informações referentes à COVID-19 em mais uma edição do Boletim Coronavírus.

O Secretário de Saúde, André Spadaro, cita mais um óbito no município. Trata-se de uma idosa, com mais 90 anos que estava internada na UTI do Hospital da Unimed.

Desta forma Botucatu tem, segundo registros da Prefeitura, 107 óbitos. São 49 óbitos somente em 2021 entre pacientes do HC e rede particular.

São 8326 casos desde o início da pandemia, com 7757 recuperados. Neste momento 407 moradores de Botucatu estão em quarentena.

Veja os números e as informações do Boletim Coronavírus abaixo