Botucatu registrou nesta quinta-feira, 04, mais três mortes por coronavírus. Foi o que informou o boletim coronavírus da Prefeitura, apresentado pelo Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

As vítimas são três mulheres com idades de 64, 80 e 88 anos. Todas estavam internadas no Hospital das Clínicas de Botucatu.

Desta forma, Botucatu chega a 84 mortes pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Foram 26 óbitos somente neste ano.

Veja o boletim coronavírus com todas as informações.