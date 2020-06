Botucatu registra mais duas mortes por covid-19

Botucatu tem mais duas mortes por coronavírus. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira, 03, pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. André Spadaro.

Segundo o boletim oficial, as vítimas são duas pessoas idosas, uma que estava internada no Hospital das Clínicas e outra no Hospital das Clínicas. Ainda de acordo com Spadaro, os pacientes tinham outras comorbidades, o que complicava bastante a situação de cada um.

As mortes ocorreram nesta semana e figuravam até então como casos suspeitos. Os resultados de testes RT-PCR saíram e deram positivo.

Desta forma Botucatu soma 9 mortes desde o início da pandemia. São 7 óbitos registrados pelo Hospital das Clínicas e dois na Unimed.

Confira o boletim em vídeo com a notícia das mortes.