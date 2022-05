Botucatu registra mais dois óbitos por Covid, informa Prefeitura

Botucatu incluiu em suas estatísticas nesta segunda-feira, dia 16, mais dois óbitos por Covid. A informação veio através dos números do boletim divulgados pela Prefeitura.

Foram dois idosos, um homem e uma mulher, ambos com mais de 80 anos, com mortes registradas no fim de semana. Eles estavam internados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Não foram divulgados os quadros vacinais das vítimas.

Assim, são 25 óbitos por Covid esse ano em Botucatu. Desta forma a cidade contabiliza 347 mortes em mais de dois anos de pandemia.

Também hoje foram realizados 244 testes de Covid, sendo 77 positivos. Neste momento o número de pessoas em quarentena está em 905.

A Prefeitura divulgou que um paciente está internado na UTI do Hospital das Clínicas neste momento. Outras 4 pessoas se recuperam internadas em enfermaria.

Compartilhe esta notícia