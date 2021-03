Botucatu registra mais dois óbitos por Covid e total chega a 148, diz boletim

A Prefeitura de Botucatu atualizou na noite deste sábado, 27, suas principais informações sobre a pandemia. O Secretário de Saúde, André Spadaro, divulgou mais dois óbitos no município, sendo eles:

–Homem de 40 anos que estava na UTI do HC

–Homem de 64 anos que estava na UTI da Unimed

Desta forma Botucatu tem, segundo registros da Prefeitura, 148 óbitos. São 91 mortes somente em 2021 entre pacientes do HC e rede particular. Esse número nos primeiros três meses do ano supera o total de óbitos em todo o ano de 2020.

São 9835 casos desde o início da pandemia, com 9097 recuperados. Neste momento 529 moradores de Botucatu estão em quarentena e 78 pessoas do munícipio internadas.

A taxa de ocupação de leitos UTI continua alta. No HC são 100% e na Unimed 75%, como explica o boletim abaixo.