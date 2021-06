Botucatu registra mais de 300 novos casos de covid após fim de semana prolongado

A Prefeitura de Botucatu atualizou na noite desta segunda-feira, dia 07/06, suas principais informações sobre a pandemia. Foram registrados 309 novos casos de covid após apuração de novos testes RT-PCR recebidos pela equipe de Saúde.

Porém, cabe salientar que este número se refere ao acumulado do final de semana, segundo disse o Secretário de Saúde, André Spadaro. Dos 309 testes positivos, foram 172 resultados conformados para pessoas que não apresentavam sintomas gripais.

O boletim coronavírus cita mais um óbito no município em decorrência das complicações da infecção pelo novo coronavírus. Trata-se de uma mulher com poucos mais de 50 anos que estava internada no HC de Botucatu.

Segundo registros da Prefeitura, agora são 240 óbitos. São 183 mortes somente em 2021 entre pacientes do HC e rede particular.

Hoje a cidade registra 14.934 casos desde o início da pandemia, com 13.880 recuperados. Neste momento 722 moradores de Botucatu estão em quarentena e 110 pessoas do munícipio internadas positivas ou suspeita para a doença.