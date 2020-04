Botucatu registra 8 casos de coronavírus, segundo boletim

Botucatu tem 8 casos registrados de coronavírus. É o que diz o boletim divulgado pela Prefeitura de Botucatu na noite deste sábado, 04. Destes são 6 casos foram registrados no HCFMB, sendo que um homem já teve alta e 2 casos na Unimed.

Esses números são apenas de pessoas que residem em Botucatu. O Hospital das Clínicas recebe também pacientes de outras cidades.

As assessorias de Unimed e Hospital das Clínicas divulgaram mais cedo os casos de pessoas internadas com coronavírus, mas pelo protocolo adotado, os órgãos não especificam as cidades, embora a Prefeitura tenha feito em seu boletim. Os números são os seguintes:

Hospital das Clínicas com 8 pacientes confirmados com covid-19 internados

-4 Pessoas na UTI

-4 na enfermaria.

São 12 os casos suspeitos internados que aguardam resultados. Há casos de outras cidades no HC.

Unimed Botucatu com 2 pacientes confirmados para covid-19

-2 Pessoas na UTI

São 9 os casos suspeitos internados que aguardam resultados

