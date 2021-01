Botucatu registra a 79ª morte por coronavírus, diz boletim do HC

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou neste domingo, dia 31, suas principais informações referentes à COVID-19.

Nas últimas 24 horas, mais dois óbitos de pacientes de Botucatu com diagnóstico confirmado de COVID-19 foram registrados no HCFMB. Um homem, de 77 anos, já anunciado pela Prefeitura na noite de sábado e uma mulher de 53 anos.

Também deve entrar na conta do Município a morte de uma Irmã do Convento Servas do Senhor, de 97 anos. Assim, Botucatu soma 79 óbitos desde o início da pandemia. Segundo os números oficiais, são 21 pessoas que faleceram somente neste primeiro mês do ano.

Altas

Nas últimas 24 horas, três altas de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 foram registradas no HCFMB.

Um homem e uma mulher, de 78 e 58 anos respectivamente, ambos moradores de Botucatu;

Uma mulher de 52 anos, moradora de Tatuí.

Ocupação de leitos

O HCFMB tem atingido diariamente sua ocupação máxima de leitos de UTICOVID. Continuamos nos 106% de ocupação, o que significa que além dos 30 leitos de UTICOVID disponíveis no HC, mais dois leitos foram adequados para pacientes covid positivos.

O número de pacientes internados é maior do que o número de leitos disponíveis para covid-19 por seguirmos cumprindo o nosso compromisso em promover assistência à todos os pacientes que precisam do HC neste momento.

É importante destacar que a liberação de um leito para paciente covid é criteriosamente avaliado antes da internação, para que os protocolos do Ministério da Saúde estejam em total acordo com as normas de estrutura, higienização e isolamento vigentes.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia.