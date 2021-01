Botucatu registra a 63ª morte por coronavírus, diz boletim

Botucatu registrou neste sábado, 09, mais uma morte por coronavírus. As informações foram passadas pelo Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro, em boletim oficial.

Trata-se de um homem, 68 anos, que estava internado na UTI do Hospital das Clínicas. Desta forma Botucatu contabiliza 63 mortes pela Covid-19.

Neste sábado a taxa de ocupação de leitos UTI está em 70% no HC e 60% na Unimed. Neste momento são 26 botucatuenses internados, um dos maiores números nos últimos meses, sendo 16 no Hospital das Clínicas e 10 na rede particular.

O total de casos em Botucatu está em 4717 desde o início da pandemia sendo 4240 recuperados. Hoje são 391 em quarentema.

Veja abaixo boletim coronavírus