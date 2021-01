Botucatu registra a 62ª morte por coronavírus, diz boletim

Número em Botucatu foi confirmado em boletim nesta sexta-feira, 08

Botucatu registrou nesta sexta-feira, dia 08, mais uma morte por coronavírus. As informações foram passadas pelo Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Trata-se de um idoso, de 90 anos, que estava internado na UTI do Hospital das Clínicas. Desta forma Botucatu contabiliza 62 mortes pela Covid-19.

Segundo o Secretário, os casos estão aumentando em Botucatu. Somente hoje foram 77 casos positivos com testes PCR, sendo 69 com síndrome gripal e 8 contactantes sem sintomas.

A taxa de ocupação de leitos UTI está em 63% no HC e 60% na Unimed. Neste momento são 31 botucatuenses internados, um dos maiores números nos últimos meses, sendo 21 no Hospital das Clínicas e 10 na rede particular.

O total de casos em Botucatu está em 4655 desde o início da pandemia sendo 4192 recuperados. Hoje são 378 em quarentema.

Confira o vídeo.