Botucatu registra a 53ª morte por coronavírus, diz HC

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou suas principais informações referentes à COVID-19 deste sábado, 28.

Altas

Nas últimas 24 horas não foram registradas altas hospitalares de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19, internados no HCFMB.

Óbitos

Foram registrados dois óbitos de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 nas últimas 24 horas:

Um paciente do sexo masculino, 80 anos de idade, residente em Conchas, internado na UTI COVID desde 21 de outubro de 2020 e outro paciente do sexo masculino, 71 anos de idade, morador de Botucatu, internado na UTI COVID desde 22 de novembro de 2020.

O HCFMB manifesta sua solidariedade e presta condolências às famílias enlutadas.

Leitos

Por determinação do Ministério da Saúde, conforme a Portaria nº 3.124 publicada em 18 de novembro de 2020, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) passou a operar com 24 leitos de UTI COVID-19.

Desde o mês de junho, o HCFMB totalizava 30 leitos de UTI exclusivos para o tratamento de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19. Em razão dessa mudança, a taxa de ocupação dos leitos de UTI do HC agora é calculada com base nos 24 leitos habilitados e disponíveis.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia.