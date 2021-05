Botucatu registra 5 mortes por coronavírus em apenas um dia, diz boletim

A Prefeitura de Botucatu atualizou na noite desta segunda-feira, 31, suas principais informações sobre a pandemia. O boletim coronavírus cita mais cinco óbitos no município em decorrência das complicações da infecção pelo novo coronavírus.

As vítimas são 5 homens, com idades entre 50 e 90 anos. Três estavam internados no HC de Botucatu e dois estavam no Hospital Unimed.

Segundo registros da Prefeitura, agora são 231 óbitos. São 174 mortes somente em 2021 entre pacientes do HC e rede particular.

Hoje a cidade registra 14.084 casos desde o início da pandemia, sendo que hoje não teve resultado por ser um domingo, com 13.206 pessoas recuperadas. Neste momento 563 moradores de Botucatu estão em quarentena e 98 pessoas do munícipio internadas com suspeita ou positivos para a doença.