Botucatu registra a 38ª morte por coronavírus, diz boletim do Hospital das Clínicas

Botucatu registrou nesta quinta-feira, dia 10, mais uma morte por coronavírus. A informação foi dada através do boletim do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Trata-se de um idoso, de 75 anos, com comorbidades, que estava internado na UTI do Hospital das Clínicas. Desta forma, são 38 mortes desde o início da pandemia, sendo o quinto registro em apenas uma semana no município.

Altas

Duas altas de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 foram registradas no HCFMB:

– Paciente de sexo masculino, 45 anos, morador de Pereiras

– Paciente de sexo feminino, 65 anos, moradora de Botucatu.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.