Botucatu registra a 37ª morte por coronavírus, diz boletim da Prefeitura

Botucatu registrou nesta segunda-feira, dia 07, mais uma morte por coronavírus. A informação foi dada durante boletim da Prefeitura pelo Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Trata-se de um idoso, com mais de 60 anos, com comorbidades, que estava internado na UTI do Hospital das Clínicas. Desta forma, são 37 mortes desde o início da pandemia, sendo o quarto registro em apenas dois dias.

