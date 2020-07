Botucatu registra a 25ª morte por coronavírus, segundo boletim do HC

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta segunda-feira, 27, suas principais informações sobre o coronavírus. Infelizmente foi registrado mais um óbito de Botucatu.

De acordo com o Hospital, trata-se de um homem, de 63 anos, morador de Botucatu. Ele estava internado no HC desde 18/07/2020, com comorbidades. A morte ocorreu durante esta madrugada.

Essa é a quinta morte registrada uma semana, sendo o 25º óbito do município desde o início da pandemia. O fato deverá ser registrado em boletim oficial da Prefeitura ainda esta noite.

Também foi registrada mais uma morte de paciente de Itatinga. Trata-se de uma idosa, 76 anos, internada no HC desde 18/07/2020, com comorbidades.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.