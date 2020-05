Botucatu registra 242 casos positivos de covid-19

Botucatu possui neste momento 242 casos de coronavírus. A informação foi dada na noite desta terça-feira, 26, pelo Secretário de Saúde, Dr. André Spadaro, em boletim oficial da Prefeitura. Até ontem eram 217 casos registrados desde o início da pandemia.

Somente na comunidade, 1318 testes deram negativos e 159 testaram positivos de covid-19 até aqui. A taxa de ocupação de leitos UTI está em 37% no Hospital das Clínicas. Na Unimed a taxa é de 20% para leitos covid-19.

Novidade da testagem e casos positivos com assintomáticos

A partir de agora, familiares de pessoas com sintomas gripais também serão testados. Até então, apenas pacientes com sintomas gripais na população estavam sendo testados.

Nos últimos três dias, já com essa novidade, foram 23 casos positivos, sendo que 14 deles são de pessoas que não apresentavam sintomas gripais, mas moram junto com pacientes com síndrome gripal que fizeram o teste.

Os testes são feitos por profissionais da Secretaria de Saúde e depois processados pelo Hemocentro do HCFMB. Desde março deste ano, a Prefeitura está testando em massa.

São 125 mil testes RT-PCR adquiridos em parceria da Prefeitura com HC, FAMESP e empresas da cidade. O número da central coronavírus em Botucatu é o (14) 3811-1519.

Confira em vídeo o boletim da Prefeitura. O Secretário fala de casos positivos, novos testes e procedimentos de isolamento de casos positivos e familiares.