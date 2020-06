Botucatu registra a 13ª morte por covid; mulher de 69 anos estava internada no HC

Botucatu registra nesta sexta-feira, dia 19, mais uma morte por coronavírus. Trata-se de uma mulher de 69 anos, que estava internada no Hospital das Clínicas desde o dia 03 deste mês, com diagnóstico de covid-19, segundo informações.

A paciente estava internada na UTI do Hospital das Clínicas e apresentava comorbidades. O óbito deverá ser oficializado ainda hoje por Prefeitura de Botucatu e HCFMB em seus respectivos boletins, mas foi confirmado ao Acontece Botucatu.

Com esse registro, Botucatu completa 13 mortes por Coronavírus em seus números oficiais. Dos óbitos registrados no município desde o início da pandemia, 11 foram registrados no Hospital das Clínicas e 2 pacientes morreram no Hospital Unimed.

Na noite desta quinta-feira, 18, a Prefeitura já tinha anunciado a morte de mais uma idosa no município, proveniente de uma das casas de repouso com surto de covid-19 em Botucatu. Foram 5 mortes até o momento somente nestas instituições que são geridas pelo mesmo grupo no centro e também Vila Mariana.