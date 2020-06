Botucatu recebe mais 14 respiradores para o Hospital das Clínicas

Imagem ilustrativa

Botucatu recebeu nesta quarta-feira, 10, a confirmação do envio de 14 respiradores para o Hospital das Clínicas da cidade, através do Governo do Estado.

“Saímos de 8 para 30 leitos com respiradores durante a pandemia. Uma expansão da estrutura hospitalar de UTI para nos ajudar a combater com mais força essa pandemia”, disse o prefeito Mário Pardini por meio de sua rede social.

Junto com os 16 leitos que já estão em funcionamento, serão 30 UTIs de uso exclusivo de pacientes em tratamento da Covid-19, que ficarão a disposição do Hospital das Clínicas durante a pandemia, para atendimento regional.

“Recebi essa notícia do Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi e do Secretário executivo do Desenvolvimento Regional, Rubens Cury”, disse Pardini ao Acontece Botucatu.

Botucatu conta ainda conta com mais 10 leitos de UTI no Hospital da Unimed, que também poderão ser usados por munícipes de Botucatu não tenham convênio. Isso porque a prefeitura firmou uma parceria com a Unimed para contratação de diárias nestes leitos, caso haja necessidade.