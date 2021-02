Botucatu realiza vacinação de idosos com 85 anos ou mais contra a Covid-19 neste sábado, 13

A Secretaria Municipal de Saúde dá continuidade à vacinação contra o coronavírus na Cidade. No próximo sábado, 13, a Prefeitura iniciará também a imunização de idosos entre 85 e 89 anos pelo sistema de drive-thru a partir das 8 horas da manhã.

A Secretaria de Saúde orienta que aqueles que desejarem se vacinar, devem portar um documento oficial com foto e CPF. Também é orientado que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde. Não é recomendado que pessoas se dirijam ao drive na Catedral a pé, para evitar aglomerações e acidentes.

Ônibus, peruas, vans e outros veículos que se diferenciem de veículos de passeio não terão passagem permitida.

Idosos com 90 anos ou mais que ainda não foram vacinados no drive na semana passada, poderão ser vacinados da seguinte forma:

– Idosos com 90 anos ou mais sem restrições de mobilidade: as doses estarão disponíveis nas salas de vacinação em todas as Unidades Básicas de Saúde, nos dias 11 e 12 de fevereiro (quinta e sexta–feira);

– Idosos com 90 anos ou mais acamados ou com mobilidade reduzida: doses serão aplicadas através de visita domiciliar ao longo dessa semana.

Indivíduos ainda não cadastrados devem entrar em contato com a Unidade de Saúde mais próxima do seu domicílio para realizar o cadastro;

– Eventuais idosos com 90 anos ou mais, não cobertos pelas ações acima, poderão se dirigir à nova ação de drive-thru, que será realizada no próximo sábado,13, no Largo da Catedral, a partir das 8 horas da manhã.

Novo lote de vacinas

A Prefeitura informa que nesta quarta-feira, 10, receberá um novo lote de imunizantes, totalizando 3.944 doses. Conforme orientação da Vigilância Epidemiológica Estadual, esse lote deve ser disponibilizado da seguinte forma:

– 2.800 doses: a serem aplicadas como segunda dose, referentes ao primeiro lote de 2.800 doses recebidas pelo Município;

– 1.144 doses: para o grupo de idosos entre 85 e 89 anos.

A Prefeitura de Botucatu informa que, neste novo lote, não foram enviadas doses para continuidade da campanha de imunização em profissionais de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde enviou ao Governo Estadual um ofício solicitando um lote de vacinas necessário para finalizar a imunização deste grupo e continua acompanhando a situação.