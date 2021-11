Botucatu realiza ação especial para vacinação de adolescentes contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde continua em busca de vacinar quase 4 mil adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não receberam a 2ª dose do imunizante contra a Covid-19 em Botucatu. Um novo “Dia D” de vacinação será realizado neste sábado, 20, com todas as Unidades de Saúde abertas das 8 às 12 horas.

A Saúde relembra ainda a diminuição do prazo de espera para 2ª dose para o grupo dos adolescentes, a partir do próximo sábado, 20. Quem tomou a 1ª dose, deve retornar aos postos de saúde 21 dias depois para tomar a 2ª dose.

Além da vacinação contra a Covid-19, as Unidades de Saúde também realizarão a Campanha de Multivacinação. O objetivo é atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias).

Quem também poderá se imunizar são idosos e profissionais de saúde, que ainda não tomaram a 3ª dose da vacina.

A Secretaria Municipal de Saúde antecipou o prazo para a 3ª dose (dose de reforço) dos idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde que se imunizaram em Botucatu com a 2ª dose da vacina Astrazeneca nos meses de maio, junho e julho. Idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde que se imunizaram com a 2ª dose da vacina Astrazeneca nos meses de maio, junho e julho, não precisarão seguir o prazo estipulado anteriormente de 6 meses.

Todas as pessoas pertencentes a esses grupos devem comparecer as Unidades portando CPF, um documento de identificação com foto (RG ou passaporte) e a carteirinha que comprova o recebimento de dose anterior.

No caso de adolescentes, devem estar acompanhados de um adulto responsável, podendo este proceder com a autorização verbal para o ato de vacinação. Caso não haja a presença de um adulto responsável, a vacinação poderá ocorrer diante da apresentação de termo de assentimento devidamente preenchido e assinado pelos pais e/ou responsáveis legais, em acordo com o disposto no art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual recomenda-se que seja retido pelo serviço de saúde que procederá com a vacinação. O termo de assentimento está disponível no site da Prefeitura de Botucatu

https://www.botucatu.sp.gov.br/arquivos/termo_de_assentimento_livre_e_esclarecido_-_representante_le_17093325.pdf

Também será necessária a apresentação de um comprovante de endereço dos pais ou responsável legal.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

