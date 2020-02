Botucatu: OSS Pirangi recebe inscrições para novo processo seletivo

Candidatos devem entregar currículo e formulário nos dias 13 e 14 de fevereiro, na sede da Organização

A Organização Social de Saúde Pirangi vai abrir inscrições para um novo processo seletivo. As oportunidades são para cargos de nível de ensino fundamental, médio e superior, para atuação nas unidades sob gestão da instituição, em Botucatu.

O candidato deve entregar currículo e formulário (disponível no site da Organização, www.osspirangi.com.br), juntamente com cópias do RG, CPF, comprovante de endereço e os Títulos, nos dias 13 e 14 de fevereiro, na sede da Pirangi, na Avenida Deputado Dante Delmanto, 2227, Vila Paulista – Botucatu/SP, das 8:00 às 17:00 horas.

O edital completo, com a descrição de cada uma das vagas, pode ser visto no site da Organização (no link acima).

Os salários são de até R$14.270,90 mais benefícios, e a carga horária é de 12×36 horas até 40 horas semanais. A seleção será feita por meio de Avaliação de Títulos e Avaliação Prática.

As vagas são: Auxiliar de Serviços Gerais (Limpeza) (01 e CR); Cuidador em Saúde (CR); Técnico de Enfermagem – Saúde Mental (01); e Médico Generalista (02).

Mais informações pelo telefone (14) 3440-1400.