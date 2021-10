Botucatu não registra caso positivo de Covid no início da semana

Botucatu não registrou nenhum caso positivo de Covid nesta segunda-feira, dia 25. A informação foi registrada pela Prefeitura de Botucatu em relatório.

Segundo os dados, foram realizados 70 testes, porém, nenhum deles apresentou resultado positivo. O fato tem ocorrido com certa frequência nas últimas semanas.

De acordo com a última atualização, são 5 pessoas de Botucatu internadas com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. São 3 casos na UTI, sendo todos no Hospital das Clínicas e apenas 2 casos em enfermaria.

Relatório aponta 12 pessoas cumprindo quarentena em casa, ou seja, casos sem gravidade, mostrando um efeito da vacinação que impede formas mais graves da doença.

Quadro geral da COVID-19 em Botucatu

Ocupação de leitos UTI

-O Hospital das Clínicas tem 47% de ocupação, em um cenário onde recebe pacientes de toda a região e interior do estado.

-Já na Unimed II não há pacientes internados com Covid.