Botucatu tem ligeiro aumento no número de casos de Covid na semana

Foram 15 casos durante a semana em Botucatu

Botucatu registrou um ligeiro aumento semanal de casos de Covid. A informação foi divulgada neste sábado, dia 13, pela Prefeitura.

O fechamento da semana epidemiológica mostrou 15 novos casos. Na última semana foram 8 casos, a segunda menor estatística desde o início da pandemia. Há duas semanas foram só 5 casos.

Apesar do pequeno aumento nos registros, os números continuam satisfatórios. O avanço da vacinação completa para todos públicos (adolescentes, reforço em idosos e imunossuprimidos) é apontado como a causa dessa drástica redução nos últimos meses no quadro.

Número de internados

De acordo com a última atualização, são 6 pessoas de Botucatu internadas com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. São duas pessoas estão na UTI do Hospital das Clínicas.

No total são quatro unidades no município que podem receber os casos positivos para tratamento (HCFMB, PS Adulto, Hospital do Bairro e Unimed).

Relatório aponta 15 pessoas cumprindo quarentena em casa, ou seja, casos sem gravidade, mostrando um efeito da vacinação que impede formas mais graves da doença. Na última semana eram 10 casos.

Ocupação de leitos UTI

-O Hospital das Clínicas tem 22% de ocupação, em um cenário onde recebe pacientes de toda a região e interior do estado.

-Já na Unimed II dois pacientes de Botucatu estão internado com Covid.

