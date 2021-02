Botucatu já vacinou 5,6 mil pessoas, mostra ‘vacinômetro’

Botucatu já vacinou 5.697 pessoas contra a covid-19. Essa indicação é da ferramenta denominada Vacinômetro do Governo do Estado.

O município já vacinou profissionais da linha de frente no combate ao novo coronavírus, idosos institucionalizados e demais pessoas que trabalham na área da saúde. Para se ter uma ideia, apenas no Hospital das Clínicas são aproximadamente 5 mil colaboradores no público alvo das primeiras frases.

Segundo o ranking, Botucatu está entre as dez cidades que mais vacinaram contra a covid-19, atrás apenas de grandes centros, como São Paulo, São Caetano, Campinas, Ribeirão Preto, entre outras.

A cidade já recebeu doses da Coronavac e Oxford. Os números podem ser acessados https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/