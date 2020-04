Botucatu já fez 629 exames de COVID-19 com 48 resultados positivos desde o início da testagem

O Hospital das Clínicas informou nesta quinta-feira, dia 23, que Botucatu já realizou 629 exames de COVID-19. Os testes são feitos pelo Laboratório de Biologia Molecular do Hemocentro.

Desse total, foram 48 resultados positivos, ou sejam 8% do total. Todos os resultados compreendem o período de 31 de março até hoje, dia 23 de abril.

Os casos de Botucatu são divulgados diariamente pela Prefeitura Municipal. O HCFMB é uma autarquia do estado, referência para casos graves do COVID-19 e atende uma região de cerca de dois milhões de pessoas. Portanto, nem todos os exames e casos divulgados referem-se a pacientes do município de Botucatu.

Exames na comunidade em Botucatu

Desde do dia 15 os exames de covid-19 estão sendo realizados em pessoas com sintomas gripais. Antes os testes eram feitos apenas em pacientes internados no HCFMB e Unimed.

Um convênio entre Prefeitura, Hospital das Clínicas, Famesp e empresas da cidade, resultou em 20 mil testes para a cidade de Botucatu durante o enfrentamento da pandemia.

Equipes estão testando pessoas que entraram em contato com a central coronavírus em cinco pontos de Botucatu (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro). Há agendamento em postos de saúde para a coleta dos exames.

Os trabalhos também contam com equipes domiciliares, pelo menos três no início, número que pode aumentar com a demanda. Pessoas acamadas, idosos e com dificuldade de locomoção receberão em casa a visita de uma equipe.

O telefone da central coronavírus em Botucatu é 3811-1519.