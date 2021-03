Botucatu já aplicou 21,7 mil doses de vacina, segundo governo de SP

Botucatu já aplicou 21.705 doses de vacinas contra a covid-19. Essa indicação é da ferramenta denominada Vacinômetro do Governo do Estado, com atualização às 14h00 desta segunda-feira, dia 15

Até o momento 15.587 aplicações da primeira dose e 6.118 pessoas que já receberam a segunda dose da vacina. De acordo com o site, foram distribuídas aproximadamente 23,6 mil doses desde o início da campanha.

A estimativa é de que 11,04% da população tenha sido vacinada até o momento. A cidade já recebeu doses da Coronavac e Oxford.

Os números podem ser acessados https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/