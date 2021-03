Botucatu já aplicou 16,5 mil doses de vacina, diz site do governo do estado

Botucatu já aplicou 16.500 doses de vacinas contra a covid-19. Essa indicação é da ferramenta denominada Vacinômetro do Governo do Estado, com atualização às 15h45 desta terça-feira, dia 02.

Até o momento 12.053 aplicações da primeira dose e 4.447 pessoas que já receberam a segunda dose da vacina. Desta maneira, segundo o Vacinômetro 11,69% da população de Botucatu já se imunizou contra a covid.

Esse número deve subir sensivelmente nesta semana, final, nesta quarta-feira, dia 03, começa a vacinação em idosos de 77 a 79 anos.

A cidade já recebeu doses da Coronavac e Oxford. Os números podem ser acessados https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/