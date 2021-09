Botucatu inicia vacinação da 3ª dose em indivíduos imunossuprimidos com 18 anos ou mais

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta segunda-feira, 20, a vacinação da 3ª dose (dose de reforço) em imunossuprimidos com 18 anos ou mais. Estes devem ter recebido a 2ª dose há 28 dias ou mais, independente do imunizante aplicado.

A vacinação ocorrerá em todas as salas de vacinação das Unidades de Saúde da Rede Municipal, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. A sala de vacinação noturna do Centro de Saúde Escola, na Vila dos Lavradores, atuará também até às 21 horas.

As pessoas pertencentes a este grupo deverão, no ato da vacinação, apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de endereço na Cidade, carteirinha de vacinação que comprova o recebimento do esquema vacinal completo, e o relatório médico e receitas que comprovem a condição clínica.

Consideram-se pessoas com alto grau de imunossupressão indivíduos que possuam:

– Imunodeficiência primária grave;

– Quimioterapia para câncer;

– Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

– Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 < 200 cel/mm3;

– Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;

– Uso de drogas modificadoras da resposta imune*;

– Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise);

– Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

* Drogas modificadoras de resposta imune consideradas para fim de elegibilidade a dose adicional da vacina para pessoas imunossuprimidas:

Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6- mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100