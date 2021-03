Botucatu: idosos de 72, 73 e 74 anos já podem ser vacinados e de 80 a 84 já devem receber segunda dose

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta quarta-feira, 17, a partir das 15 horas, a vacinação de idosos com 72, 73 e 74 anos.

Os interessados deverão procurar as Unidades de Saúde do Município nesta quarta, quinta e sexta-feira, 17, 18 e 19. Nas unidades que possuem Pronto Atendimento Noturno (USF Cohab IV, Policlínica Jardim Cristina, UBS Cecap, Policlínica CSI Centro, CSE Vila dos Lavradores, USF Jardim Iolanda, UBS Cohab I, USF Jardim Aeroporto, USF Rubião Júnior e USF Vitoriana), a vacinação ocorrerá até as 22 horas hoje, quarta-feira e amanhã quinta-feira, e até as 19 horas na sexta-feira. Nas demais Unidades de Saúde, a vacinação ocorrerá nos três dias até as 17 horas.

Não há necessidade de pressa em busca de vacinação imediatamente, visto que a Secretaria de Saúde já possui 100% das doses para este grupo prioritário e elas não faltarão.

Neste fim de semana, não haverá vacinação no formato drive-thru.

A Saúde convoca também idosos de 80 a 84 anos, para a segunda dose do imunizante, também a ser administrada nos postos de saúde. Neste caso, especificamente para quem recebeu a Coronavac, que tem aplicação da segunda dose dentro de 28 dias.

“Reitero a importância de todos os idosos de 72, 73 e 74 anos buscarem os postos com calma, sem afobação, pois haverá vacina para todos. Os postos estarão preparados para atuar neste horário estendido e oferecer o melhor atendimento possível”.

Os interessados devem comparecer a Unidade de Saúde mais perto de casa, portando documento de identificação com foto e CPF. No caso de ser a segunda dose, também devem apresentar a carteirinha de vacinação indicando a primeira aplicação.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100