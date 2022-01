Botucatu fez quase 2 mil testes de Covid em três dias

Desde a última segunda-feira, 10, as Unidades de Saúde de Botucatu têm atuado como Pontos de Atendimento de Síndrome Respiratória. São esses pontos os primeiros locais a serem procurados pela população que apresentar qualquer sintoma suspeito de contaminação por coronavírus, como tosse, coriza, gripe, dor de cabeça, diarreia, entre outros.

Até a noite de terça-feira, 11, somente nos 23 pontos de atendimento, foram realizados 1.772 testes rápidos para diagnóstico da Covid-19, além de orientações a pacientes.

“Todas essas pessoas estariam no pronto socorro se não disponibilizássemos este novo formato de atendimento a casos de síndrome respiratória nas unidades, tornando praticamente impossível um atendimento digno a quem mais precisa. Com isso, tivemos um bom fluxo de atendimento no pronto socorro, que deve ser utilizado somente para quadros graves”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Os Pontos de Atendimento de Síndrome Respiratória funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. As Unidades que possuem pronto atendimento noturno, Cohab I, Cohab IV, Cecap, Jardim Aeroporto, CSI (Boa Vista), Jardim Iolanda, Jardim Cristina, Rubião Júnior e Vitoriana, continuam atendendo até as 21h30.

“Continuemos nos cuidando, usando máscara, lavando bem as mãos, evitando aglomerações, e ao aparecimento de sintomas gripais, procurando diretamente os postos de saúde da Cidade, onde os pacientes passarão por triagem e farão o teste”, completo André Spadaro, Secretário Municipal de Saúde.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

