Botucatu fecha a semana com quase mil novos casos de covid, mas redução de internados

Fechamento da semana epidemiológica aponta vários aspectos, apesar do aumento de 52%

Botucatu manteve nesta semana uma elevada taxa de transmissão do novo coronavírus, informou a Prefeitura na noite deste sábado, 12. O Secretário de Saúde, André Spadaro, citou em boletim a situação do município em comparação com a última semana.

O fechamento da chamada ‘semana epidemiológica’ aponta 988 novos casos em Botucatu, contra 651 da última semana, indicando um aumento de 52%. Porém, alguns pontos devem ser levados em consideração.

É importante dizer que nesta conta apresentada hoje entra o número de 300 casos da última segunda feira, dia 07, quando se contabilizou o acumulado do feriado prolongado da última semana (total de 5 dias). Há uma esperança de queda nos próximos boletins.

Houve também nos últimos dias um aumento significativo na testagem que a Saúde oferece, o que fez dilatar a estatística. A cidade se aproxima de 100 mil testes desde o início da pandemia.

Apesar do aumento significativo de casos novos, houve diminuição no número de pessoas internadas. São quatro unidades em Botucatu que recebem os casos positivos para tratamento (HCFMB, PS Adulto, Hospital do Bairro e Unimed).

Hoje são 70 pessoas de Botucatu internadas em Enfermeira ou UTI com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. Esse número chegou perto de 100 pacientes na última semana no município.

Também houve uma redução de casos em quarentena, ou seja, que se recuperam em casa. Hoje o boletim aponta 763 pessoas, sendo que esta semana a cidade bateu em quase 900 registros.

Hoje foi divulgado mais um óbito, de uma mulher na faixa de 60 anos, que estava internada no Hospital das Clínicas. O município tem hoje os seguintes números, de acordo com o Boletim:

Total de casos – 15.684

Óbitos – 247 (190 somente em 2021)

Recuperados – 14.524

Em quarentena – 763

Pacientes positivos internados – 70

Ocupação de leitos UTI

A taxa de ocupação de leitos UTI em Botucatu também é observada com cuidado. O Hospital das Clínicas tem 112%, em um cenário onde recebe pacientes de toda a região e interior do estado.

Já na Unimed II mantém estabilidade. A situação apresenta agora 50% de ocupação na Terapia Intensiva. Esse número se manteve durante toda a semana praticamente.

Veja o Boletim Coronavírus de hoje