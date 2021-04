Botucatu fecha semana com nova redução em novos casos de Covid, diz Prefeitura

Botucatu fechou neste sábado, dia 10, mais uma semana epidemiológica. De acordo com os dados apresentados pelo Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro, o município teve 386 novos casos nesta semana.

O número revelado hoje é 14% menor do que o apresentado na última semana, quando já havia uma redução de 20%. Portanto, segundo a Prefeitura, desde o dia 20 de março, quando começou o primeiro Lockdown, houve uma redução de 34% de novos casos, se colocarmos os 564 casos naquela semana que antecedeu a primeira ação.

De acordo com o Secretário, esses números são reflexos dos dois primeiros finais de semana com restrições total. O terceiro e último ocorreu na última semana, durante a Páscoa.

“Embora esse modelo mais restritivo seja pouco aplicado e mesmo estudado, ficou evidente que trouxe resultados concretos, muito próximos a municípios que decretaram Lockdown mais prolongados, como 10 a 14 dias seguidos”, disse Spadaro em parte do Boletim Coronavírus de hoje.

Neste momento Botucatu tem 73 pacientes internados com suspeita ou positivos. São 496 pessoas em quarentena no município.

Apesar da redução de novos casos, foram registrados três óbitos neste sábado, sendo um deles de uma jovem com apenas 20 anos. O total chegou a 171 mortes pela Covid-19, segundo as estatísticas do município.