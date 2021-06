Botucatu fecha a pior semana da pandemia com 651 novos casos, mostra boletim

Números desta semana em Botucatu superam marca obtida no fim de janeiro

Botucatu manteve nesta semana uma elevada taxa de transmissão do novo coronavírus, informou a Prefeitura na noite deste sábado, 05. O Secretário de Saúde, André Spadaro, citou em boletim a situação do município em comparação com a última semana.

O fechamento da chamada ‘semana epidemiológica’ aponta 651 novos casos em Botucatu, contra 638 da última semana, indicando um aumento de 2%. Há estabilidade de casos, porém, em um patamar muito alto.

O que chama a atenção no gráfico apresentado hoje, é que esta foi a pior ‘semana epidemiológica’ em número de casos novos desde o início da pandemia, superando as 648 notificações registradas no fechamento da conta dia 24 de janeiro.

Além disso, foram registrados mais dois óbitos de moradores de Botucatu nas últimas 24 horas. O município tem hoje os seguintes números, de acordo com o Boletim:

Total de casos – 14.616

Óbitos – 237 (dois novos registros hoje)

Recuperados – 13.545

Em quarentena – 742

Pacientes positivos internados – 98

Ocupação de leitos

A taxa de ocupação de leitos UTI em Botucatu também preocupa neste momento. O Hospital das Clínicas tem 112%, em um cenários onde recebe paciente de toda a região.

Já na Unimed II a situação vem piorando, de acordo com números apresentados pela Prefeitura de Botucatu. A situação apresenta agora 70% de ocupação na Terapia Intensiva, um aumento significativo em relação a última semana, quando apresentava apenas 30% de seus 20 leitos.

Veja o Boletim Coronavírus de hoje