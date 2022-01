Botucatu fecha a semana com 238 casos de Covid, o maior número em seis meses

Botucatu fechou a chamada semana epidemiológica, conforme dados apresentados neste sábado, dia 08, com mais um número incomodo na transmissão da Covid. Foram reportados pela Prefeitura 238 novos casos.

Para termos comparativos, na última semana foram 80 casos positivos. Esse é o maior registro de transmissão em mais de 6 meses. Em 13 de junho de 2021 foram reportados 283 casos semanais, sendo que após essa data o cenário entrou em forte queda.

A variante Ômicron, que se propaga com maior velocidade, de acordo com a OMS, já circula fortemente em Botucatu. É possível que novos números sejam revelados nos próximos dias pelo Laboratório de Biologia Molecular da Unesp, que faz o sequenciamento genético do vírus.

Também neste sábado foi registrada uma morte de Covid após quase dois meses. Um idoso, de 87 anos, que estava internado na UTI da Unimed. Apesar de vacinado com as três doses da vacina, o paciente tinha comodidades.

Poucos internados

Apesar do aumento inesperado de casos nas últimas semanas, o município tem poucos internados por Covid. São três pessoas internadas em enfermarias do HC e Unimed.

A situação ainda é de controle, mas é necessário atenção e cautela. Botucatu ainda tem aproximadamente 20 mil adultos com o ciclo vacinal incompleto, ou seja, pessoas que não receberam a primeira, segunda ou terceira doses.

Os imunizantes estão à disposição da população na rede de saúde. Em dezembro houve mais uma ação em massa na cidade, desta vez para a dose de reforço com o imunizante da Pfizer.

