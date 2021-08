Botucatu faz hoje drive-thru para quem ainda não tomou 2ª dose da vacina contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde realizará neste sábado, 28, a vacinação de pessoas que ainda não tomaram a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, no formato drive-thru.

Um posto de vacinação será montado no Largo da Catedral e funcionará das 8 às 13 horas do sábado, para vacinar exclusivamente quem já deveria ter recebido a 2ª dose e ainda não o fez. A vacina aplicada será a Astrazeneca/Oxford/Fiocruz.

Os cidadãos deverão apresentar no ato da vacinação um documento de identificação (RG, CNH ou passaporte), CPF e a carteirinha indicando a primeira vacinação.

“Verificamos aproximadamente 3 mil faltosos que ainda não se imunizaram com a 2ª dose. A grande maioria dessas pessoas são jovens com menos de 30 anos idade. É importante lembrar que apenas com as duas doses há uma proteção efetiva contra a variante delta, que já foi verificada na Cidade. A possível reação dessa segunda dose ocorre em menor escala e de forma menos intensa, portanto, não há justificativa para não se vacinar”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

A Prefeitura sugere que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde que estarão no local. Não é recomendado que pessoas se dirijam ao drive na Catedral a pé, para evitar aglomerações e acidentes.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100