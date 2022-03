Botucatu fará vacinação contra covid em idosos e crianças no final de semana

Dando continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde terá vários pontos de vacinação para idosos com 60 anos ou mais e para crianças entre 5 e 11 anos. A vacinação será neste sábado, 12, das 8 às 13h.

Buscando facilitar o atendimento à população, a Secretaria de Saúde terá pontos em formato de drive-thru e também em locais estratégicos do Município para a aplicação da 2ª dose de reforço (4ª dose) em idosos com 60 anos ou mais que tenham tomado a 3ª dose de vacina da Covid-19 até o dia 30 de novembro de 2021 em Botucatu.

Os pontos de drive-thru estarão no Largo da Catedral nos dois sentidos e na Portaria 2 da Fazenda Lageado, na Avenida Universitária. Os demais pontos serão montados nos seguintes locais: Praça do Bosque; Supermercado Pão de Açúcar; Supermercado Confiança; Supermercado Panelão; Supermercado Jaú Serve (no Tanquinho e na Av. Floriano Peixoto); Supermercado Manzini, na Cohab I; Supermercado Central, no Centro e na Vila Paulista; Supermercado Tenda e Val Supermercado, em Rubião Junior.

Os idosos deverão comparecer aos locais portando: documento de identificação (RG, CNH ou Passaporte), CPF e a carteirinha de vacinação, podendo ser o comprovante digital de vacinação, emitido pelos aplicativos do Poupatempo ou ConecteSus.

Já em crianças de 5 a 11 anos, as equipes estarão aplicando a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, de acordo com o agendamento da carteira de vacinação, no Espaço Saúde e no Centro de Saúde Escola, na Vila dos Lavradores.

No ato da vacina a criança precisa estar acompanhada dos pais/responsáveis, ou apresentar o Termo de Assentimento preenchido e assinado disponível no site da Prefeitura (botucatu.sp.gov.br) e a carteirinha de vacinação. Além disso, é necessário apresentar o CPF da criança e o RG.

O Espaço Saúde está localizado na Avenida Santana, 323, e o Centro de Saúde Escola na Rua Dr. Gaspar Ricardo, 181, Vila dos Lavradores.

Orientações

– Se a criança teve ou está com Covid-19, a mesma deverá aguardar o intervalo de 30 dias para receber a vacina;

– Neste momento, para as crianças de 5 a 11 anos, será necessário aguardar o intervalo de 15 dias entre a vacina Covid-19 e outras do calendário vacinal da criança (PNI).

– Após a vacinação, a criança deverá permanecer na Unidade de Saúde em observação por 20 minutos;

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

