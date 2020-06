Botucatu fará novo inquérito para saber como está a imunidade da população para o coronavírus

A Prefeitura de Botucatu fará um novo inquérito epidemiológico com testagem em massa na população. A notícia foi publicada pelo Prefeito de Botucatu nesta quinta-feira, dia 18, em sua página no Facebook.

A nova ação será feira entre os dias 29 de junho e 3 de julho. Assim como foi feito no início de maio, as equipes sortearão e visitarão 1,4 mil residências da Cidade para testar pessoas de diferentes idades e localidades.

“Para melhorar a acurácia desse teste rápido, as amostras de sangue serão tiradas e levadas para o Hemocentro do Hospital das Clínicas, que fará a pesquisa da presença de anticorpo no material colhido”, disse Mário Pardini.

Com esse levantamento é possível saber se grande ou pequena parte da população possui a imunidade para a doença e com isso, estabelecer novas medidas, seja de endurecimento ou de flexibilização do isolamento social.

“Fomos a primeira cidade do Estado a testar em massa pessoas com síndrome gripal na comunidade, o que há quase 2 meses tem nos ajudado a diagnosticar, isolar e tratar precocemente quem apresenta o coronavírus”, disse Pardini.