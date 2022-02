Botucatu fará aplicação de 4ª dose da vacina em idosos com 70 anos ou mais, neste domingo, 06

A exemplo do que tem feito os países com maior destaque no combate a pandemia no mundo, e buscando oferecer maior proteção aos idosos, grupo que tem preenchido majoritariamente os últimos casos de internação em Botucatu, a Secretaria Municipal de Saúde fará a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em cidadãos com 70 anos de idade ou mais, que tenham tomado a 3ª dose há pelo menos 4 meses.

Uma grande estrutura está sendo montada para neste domingo, 06, este grupo receber a nova dose do imunizante. Os postos de vacinação serão:

Drive-thru: Avenida Universitária (nova portaria da Fazenda Lageado), Avenida Rafael Serra (atrás do Ginásio Municipal de Esportes) e Largo da Catedral.

Posto fixo: Unidade de Saúde da Família do Residencial Caimã, em Rubião Júnior.

A recomendação da Saúde é que a população procure o local de vacinação mais próximo de casa.

A vacinação respeitará o seguinte cronograma:

9h às 10h30 – idosos com 80 anos ou mais;

10h30 às 12h30 – idosos entre 75 e 79 anos de idade;

12h30 às 14h30 – idosos de 70 a 74 anos;

14h30 às 16h – livre para idosos com 70 anos ou mais.

Os cidadãos deverão comparecer aos locais portando documento de identificação (RG, CNH ou Passaporte), CPF, e a carteirinha de vacinação, podendo ser também o comprovante digital nos aplicativos do Poupatempo ou ConecteSUS. Estes também devem ter tomado as doses anteriores em Botucatu (pelo menos a 3ª dose).

Nota técnica da Comissão de Enfrentamento a Covid-19 abaixo

https://www.botucatu.sp.gov.br/arquivos/quarta_dose_covid_-_nota_te%CC%81cnica_n%C2%BA_01:2022_03114824.pdf

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

