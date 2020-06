Botucatu está testando moradores de rua alojados no Ginásio Municipal

Como forma de prevenir o contágio de coronavírus na população em situação de rua em Botucatu, a Prefeitura de Botucatu está fazendo a testagem de 40 pessoas que pernoitaram no alojamento montado no Ginásio Municipal de Esportes. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 05, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini em sua página no Facebook.

Além dos testes, todos foram examinados por equipes de saúde, que investigou sintomas gripais e outras possíveis anormalidades nos quadros de saúde desses cidadãos.

“Por terem como costume percorrer a cidade, essas pessoas se contaminadas podem difundir o vírus. Por isso, é fundamental a precaução, o tratamento antecipado e o carinho com todos eles”, escreveu Pardini.

No começo de maio a Prefeitura de Botucatu montou uma estrutura para receber moradores de rua, que antes era levados para o Espaço Acolhedor. O objetivo foi de evitar aglomeração na unidade localizada na Vila Ema.

No Ginásio as pessoas recebem travesseiro, cobertores e dormem em um espaço individual. Animais de estimação dessas pessoas em vulnerabilidade também são acolhidos.

São oferecidos jantar e café da manhã para os abrigados. O exemplo foi seguido por diversas outras cidades do interior de São Paulo.