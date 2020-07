Botucatu está entre as cidades que mais testam para covid-19 no mundo, mostra gráfico

Botucatu está estre as cidades que mais testam no mundo para covid-19 na média por mil habitantes. Pelo menos é o que diz um gráfico que foi divulgado nesta quarta-feira, 08, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini.

Os números mostram a média de Botucatu maior que países que serviram de exemplo no combate à pandemia na Europa, por exemplo. Até o momento Botucatu fez 10 mil testes, podendo chegar a 34 mil, segundo o que foi divulgado pela Prefeitura nos últimos dias.

“Já somos uma das cidades que mais testam no mundo! Compare a média de testagens feitas em Botucatu, no Brasil e em outros países do mundo. Já fizemos mais de 10 mil testes. Mesmo em meio a pandemia, temos índice de testagem muito próximo ao de potencias mundiais que já passaram pela pior parte da doença. Além disso, nossa média de testagem é 5 vezes maior do que a do País”, disse Pardini.