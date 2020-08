Botucatu: doação de leite humano pode ser feita de forma segura também durante a pandemia

Neste mês, o incentivo à doação de leite humano ganha ainda mais espaço, com a campanha Agosto Dourado em todo o Brasil

Fundamental para a sobrevivência, o leite humano aumenta a imunidade e oferece boa qualidade de vida aos bebês. Para auxiliar as mães que não têm condições de amamentar os filhos ou recém-nascidos prematuros, os Bancos de Leite Humano do estado participam de doações de mães solidárias que, mesmo sem leite em excesso, podem doar, o que não prejudica em nenhuma hipótese o aleitamento dos próprios bebês.

Além de salvar vidas, a doação beneficia a mulher, que produz mais leite, reduz o risco de câncer de mama, de ovários, evita a osteoporose e apresenta menos sangramento, de acordo com especialistas.

Neste mês, o incentivo à amamentação, à doação de leite humano e a conscientização das mães ao aleitamento ganham ainda mais espaço, com a campanha Agosto Dourado em todo o Brasil.

Doação em período de pandemia

A doação de leite humano é segura e o processo de pasteurização inativa o coronavírus. Os procedimentos e rotinas no Banco de Leite estão de acordo com as normas nacionais para prevenir a infecção e propagação da COVID-19.

A pasteurização representa uma alternativa eficaz, praticada no campo da tecnologia de alimentos e conhecida há muito tempo. Vale destacar que se trata de um tratamento térmico aplicável ao leite humano, que adota como referência a inativação térmica do microrganismo mais termorresistente, a Coxiella burnetti.

“Doar leite é seguro no momento de pandemia. Revisitamos todos os nossos processos dentro de um banco de leite. Nós vamos até a casa da doadora, mantendo todos os procedimentos de segurança para evitar a propagação do vírus”, explica Andrea Spinola, coordenadora do Banco de Leite da Maternidade Leonor Mendes de Barros.

“Recebemos doações tanto internas, de mães de bebês internados na unidade neonatal, quanto as mães que estão com os filhos em casa e têm o excedente de leite. A doação é classificada, selecionada e distribuída conforme as necessidades dos receptores”, completa.

Todas as orientações a serem seguidas para doar leite materno podem ser acessadas pela internet. As moradoras de São Paulo podem consultar os endereços dos bancos de leite pelo site: https://rblh.fiocruz.br/localizacao-dos-blhs (a usuária deve filtrar a pesquisa para a cidade desejada).

HC de Botucatu

Dando continuidade ao mês de conscientização sobre a importância da amamentação e da doação de leite materno, o Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu no início deste mês, do Rotary Club Botucatu Bons Ares, a doação de cerca de 70 lembrancinhas para as doadoras, como forma de gratidão pela atitude de amor e de solidariedade.

Beatriz Gouveia, coordenadora da Casa da Amizade – Rotary Club Botucatu Bons Ares, comentou ao Portal do HCFMB que o incentivo do Rotary ao aleitamento materno é realizado em caráter internacional, pela importância do tema para toda a sociedade. “Temos o maior prazer em estar aqui há sete anos para incentivar as doações de leite materno, que é muito importante tanto para a saúde dos pequenos quanto no vínculo entre mães e filhos. Estamos dispostos sempre a criar alternativas para orientar e apoiar as mães, com o intuito de que elas persistam nestes atos tão lindos: a amamentação e a doação”, diz.

Em nome do BLH, a a nutricionista e responsável técnica do banco de leite Angélica Almeida parabenizou a iniciativa. “Há vários anos, temos essa importante parceria com o Rotary, principalmente nos eventos em prol do aleitamento materno. Mesmo em meio à pandemia, nossas doações aumentaram, e este mimo é uma forma de agradecermos às nossas doadoras pelo tempo e disponibilidade em ajudar tantos bebês que precisam”, finaliza ao Portal do HCFMB.

As lembrancinhas foram entregues às doadoras no dia 10 de agosto, durante as visitas das colaboradoras da unidade do hospital, cumprindo com todas as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus.