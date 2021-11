Doses foram conquistadas após reuniões de Pardini e Spadaro em Brasília

Está confirmado. A vacinação em massa com dose de reforço em Botucatu será em 19/12, um domingo. A informação foi dada nesta terça-feira, 23, início da noite, pelo Prefeito Mário Pardini.

Pardini, viajou na noite de segunda-feira, 22, em companhia do Secretário de Saúde, André Spadaro, para uma missão em Brasília. Conseguir as doses de vacina contra a Covid necessárias para mais uma vacinação em massa de Botucatu, desta vez como reforço na população.

A missão teve êxito. Em reunião hoje com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ficou decidido que a quantidade necessária para imunizar toda a população adulta do município será destinada de uma vez só pelo Plano Nacional de Imunização.

Dia importante e de definições no Ministério da Saúde. A dose de reforço em massa para toda a população adulta de Botucatu será realizada no dia 19/12, domingo, no mesmo modelo adotado na primeira e segunda doses em massa. Em um momento que a Europa se mostra o epicentro de novas ondas de COVID-19, a imunidade de nossos cidadãos será reforçada, trazendo mais segurança e esperança às vésperas das festividades do final de ano!!

Como Botucatu participou de um estudo de efetividade da vacina Oxford/AstraZeneca, a imunização tem que ser realizada em apenas uma data, ao contrário do que ocorre no país, que lentamente vai imunizando a população com a terceira dose. A terceira dose tem que ser aplicada após 5 meses, segundo o Ministério da Saúde, como Botucatu aplicou as doses de uma só vez, a ação tem que ser repetida no reforço.

O município já realizou duas campanhas em massa. No dia 16 de maio Botucatu vacinou 67 mil adultos com a primeira dose do imunizante da AstraZeneca e na semana seguinte mais 5 mil pessoas que faltaram na ação. Já na segunda fase, em 08 de agosto, foram 60 mil doses aplicadas.

“Aqui em Botucatu nós temos uma característica peculiar, que é do estudo clínico. Então na verdade, diferentemente do que vai ocorreu em todo o país, você vai levar de 2 a 3 meses vacinando o público adulto (18 a 59 anos), por comorbidades, depois por faixas etárias, ou seja, de forma gradual, aqui em Botucatu nós temos essa característica do estudo clínico. Tivemos a primeira dose no dia 16 de maio e a segunda dose em 08 de agosto”, explicou Spadaro.

Vale reforçar que o prazo entre uma dose e outra foi reduzido de 6 meses para 5 meses. Botucatu já vem vacinado com o reforço os idosos, profissionais da saúde, segurança e educação e imunossuprimidos, o que reduziria a quantidade a ser fornecida em uma nova ação em massa.

“Isso que nós estamos discutindo agora, conversando com o Ministro da Saúdo, Marcelo Queiroga, para definir a estratégia dessa vacinação em massa com a terceira dose em Botucatu. Nós precisamos receber esse quantitativo de doses de uma vez só, pois no dia 08 de janeiro vence esse prazo de 5 meses. De um dia para o outro você tem de 65 a 70 mil pessoas que se enquadrariam nesse cenário do reforço. Então, esperamos que até o dia 08 de janeiro possamos realizar essa ação, nos moldes do que foi feito anteriormente, ou seja, usando as escolas, colégios eleitorais e ginásios. Essa é a nossa ideia”, colocou André Spadaro.

A estimativa, segundo o secretário, é que sejam liberadas pelo Plano Nacional de Imunização aproximadamente 60 mil doses para a aplicação em massa do reforço de uma vez. A data prevista pode, inclusive, ser antecipada.

E esse possível, até antecipar essa data um pouco, tendo em vista que janeiro é um período de férias, com muitas pessoas fora as cidade, os próprios profissionais de saúde estão de férias e isso traria alguma dificuldade de realizar uma ação tão grande com 2,5 mil funcionários”, completou Spadaro.

Estudo de efetividade

A imunização faz parte do projeto do estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.

Todo o processo de cadastro e vacinação em Botucatu teve o acompanhamento e auditoria realizadas pelas Forças de Segurança do Município (Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar), OAB Botucatu, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo.

