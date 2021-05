Botucatu deve vacinar 8,5 mil pessoas no sábado, dia 22

No próximo sábado, 22, a Prefeitura de Botucatu vacinará moradores da Cidade que não se vacinaram no último domingo, 16, e que preencheram o formulário que ficou disponível no site da Administração Municipal até a última terça-feira, 18.

Os 8.549 cidadãos que preencheram o formulário já receberam ou ainda receberão um SMS (mensagem de texto) ou e-mail com informações sobre o local onde serão vacinados e o horário.

A vacinação ocorrerá das 8 às 17 horas, e se dividirá entre dois locais: Ginásio Paralímpico, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, no Bairro Alto, e Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, no Jardim Iolanda. Os moradores deverão levar os seguintes documentos:

– documento de identificação original com foto (RG/Passaporte,CNH ou Carteira de Trabalho);

– comprovante de endereço;

– declaração de residência.

Pessoas que não preencheram o formulário não deverão se dirigir a estes locais no sábado, 22.

Durante o Dia D da Vacinação em massa, foram vacinados 66.730 pessoas em Botucatu.

Ficaram para essa segunda etapa cidadãos que estiveram ausentes da cidade no Dia D ou que trabalharam durante todo o dia; que receberam a vacina H1N1 há menos de 15 dias; que tiveram Covid-19 confirmada há menos de 30 dias; ou que estiveram cumprindo quarentena na data da vacinação em massa.

A vacinação em massa em Botucatu faz parte do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.

Todo o processo de cadastro e vacinação em Botucatu tem o acompanhamento e auditoria realizadas pelas Forças de Segurança do Município (Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar), OAB Botucatu, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo.