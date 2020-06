Botucatu deve superar 300 testes de coronavírus em instituições que cuidam de idosos

A cidade de Botucatu já realizou 218 coletas de exames RT-PCR em 15 instituições de longa permanência de idosos (ILPI) na Cidade. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira, 16, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini em sua conta no Facebook.

Além disso, foram realizados 29 testes inicialmente nas 2 casas de repouso onde se detectou o surto de COVID-19 que vitimou três pessoas.

Segundo Pardini, dessas coletas, 128 já resultaram negativo em 6 casas, sendo que outros 90 exames de 9 casas de repouso aguardam resultado nos próximos dias.

Até o final da semana as equipes de saúde colherão material de mais 61 idosos de outras 7 instituições, totalizando 308 testes nessa população de alta vulnerabilidade ao Covid-19, em 24 ILPI. No total 233 funcionários e cuidadores dessas instituições já coletaram ou estão em processo de agendamento para coleta durante essa semana nos postos de saúde do Município.

“O trabalho chegará também a todas as residências terapêuticas do Hospital CAIS Cantídio de Moura Campos, além das três residenciais terapêuticas municipais, onde serão testados também todos moradores e funcionários”, disse Pardini.