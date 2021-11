Botucatu completa 6 meses da vacinação em massa contra Covid com 97% de queda nos casos de internação

Botucatu completou seis meses do início da vacinação em massa com resultados são positivos. A cidade registrou no período de 2 de junho (duas semanas após a primeira dose) até 14 de novembro uma queda de 97% no número de internações por Covid-19. A vacinação em massa na cidade faz parte do estudo de efetividade da vacina Oxford/AstraZeneca.

Toda a população adulta de 18 a 60 anos recebeu a primeira dose do imunizante em maio, quando a maioria das cidades ainda estava vacinando idosos. Na primeira ação, no dia 16 de maio mais de 66 mil pessoas foram vacinadas.

“A partir da terceira semana que era necessário para a primeira dose fazer efeito isso é bem conhecido do ponto de vista técnico-cientifico a gente já começou a ver resultados impressionantes da vacinação em massa perto de 70 mil pessoas vacinadas em curto período de tempo isso teve um resultado muito marcante”, destaca o secretário municipal de Saúde, André Spadaro.

A população completou a imunização em ações realizadas no mês de agosto, nos dias 8 e 14 de agosto. Com a segunda dose, os números da pandemia caíram ainda mais e continuam em queda.

Na comparação da semana passada com o pico da pandemia, as internações 97,8% e há 28 dias a cidade não tem mortes por Covid.

Botucatu: Internações nos leitos de UTI e enfermaria

Dia Internações registradas 2 de junho (pico) 97 pacientes 14 de novembro 2 pacientes

Botucatu: Média de casos diários de Covid-19 no mês de agosto

Período Casos diários 25/07 a 31/07 25 casos 01/08 a 07/08 24 casos 08/08 a 14/08 30 casos 15/08 a 21/08 28 casos

Com os números positivos após a vacinação em massa, os moradores de Botucatu estão mais tranquilos para exercer as atividades do dia a dia.

O pedreiro Cristiano Rodrigues Vitto já vê os resultados da retomada possibilitada principalmente pela vacinação. “Agora posso entrar em uma casa, fazer o orçamento com as pessoas, então a vacinação ajudou a cidade toda e também na minha área.”

A vacinação em massa em Botucatu faz parte do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório AstraZeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.

“Hoje o que se acredita é que sim se fará a vacinações em massa provavelmente duas vezes ao ano para as pessoas mais sucessíveis e profissionais da saúde e uma vez ao ano para pessoas saudáveis e jovens.”

