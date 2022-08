Botucatu começa vacinar crianças de 3 a 4 anos contra a Covid-19 neste sábado

Neste sábado, 20, começa a vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra o Coronavírus. O Município recebeu as doses do imunizante no meio da tarde desta sexta-feira, 19, e fará a distribuição da vacina para todas as unidades de saúde.



Todos os postos de saúde estarão abertos e aptos para fazer a imunização contra a Covid-19 durante o Dia D, de mobilização nacional contra a poliomielite e multivacinação, sábado, 20. Os pais devem levar seus filhos entre 8 e 17 horas, portando um documento com foto e carteirinha de vacinação.



Crianças com febre, sintomas gripais ou que tenham contraído Covid-19 nos últimos 30 dias devem aguardar para se imunizar.





Dia D contra a Polio e Multivacinação



Também no sábado, 20 de agosto, será realizado o Dia D de vacinação contra a Poliomielite. A campanha nacional de imunização tem como objetivo vacinar crianças de 1 a 4 anos contra a doença. Neste ano, além desta campanha específica, também ocorrerá a Multivacinação para atualização de vacinas para crianças e adolescentes até 14 anos.



Todas as unidades estarão preparadas para realizar esta campanha, com doses do Programa Nacional de Imunizações (PNI), como contra tuberculose, hepatite, tétano, difteria, meningite, febre amarela, sarampo, rubéola, caxumba, catapora, gripe e Covid-19, entre outras.



Para vacinar, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e portar o documento de identificação e carteira de vacinação. Crianças com quadros febris ou diarreias devem aguardar o fim de sintomas para se imunizar.







Ação especial



A Prefeitura de Botucatu, através das Secretarias de Saúde e Educação, em parceria com os Rotarys Clubs de Botucatu, promoverá em cinco unidades de saúde, uma em cada região da Cidade, atividades de entretenimento para atrair as crianças para a ação.



O Zé Gotinha estará recepcionando as crianças e haverá distribuição de pipoca e algodão doce nas seguintes unidades: no período da manhã (das 8 às 12 horas): Jardim Iolanda – Região Norte; Santa Maria – Região Sul; Rubião Júnior – Região Oeste; no período da tarde (das 13 às 17 horas): Cecap – Região Central; e Jardim Peabiru – Região Leste.



A ação do Dia D contará com o apoio dos Rotarys Club: Botucatu Norte, Botucatu Bons Ares, Botucatu Cuesta, Botucatu Cidade Alta e Botucatu.





Informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100

